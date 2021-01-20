Погода в Мурманске и области на 20 января 2021 года: небольшой снег и до -23

Мурманскую область ждут морозы. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В последние дни погода Заполярья порадовала северян теплом и большим количеством снега. Но, возможно, в регион опять вернутся морозы, поэтому жителям области стоить быть готовыми к холодам.

20 января 2021 года в Мурманской области будет облачно с прояснениями. Местами пойдет небольшой снег, а на севере области - умеренный. Ветер будет северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха -10-15 градусов, при прояснениях от -18 до -23 в течение суток. На дорогах гололедица.

- 20 января на Кольский полуостров распространится влияние арктического антициклона : осадки постепенно прекратятся, температура воздуха понизится до -12-17, при прояснениях до -22-27 градусов. 21 января ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха, - рассказали в Мурманском гидрометцентре.

Ожидается, что в четверг и пятницу Кольский полуостров скуют сильные морозы.

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