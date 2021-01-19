В октябре прошлого года сотрудники министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области пришли с проверкой в кальянную \\"1916\\" в центре Мурманска. Выяснилось, что заведение сразу несколько раз нарушилось закон.Во-первых, с весны работа кальянных из-за пандемии коронавируса была под запретом, а во-вторых, все заведения, хоть клубы, хоть кафе, не должны работать после 23.00. Проверяющие же увидели в \\"1916\\" картину маслом: пятница, на часах полночь, а посетители курят кальяны. Когда работники увидели, что к ним пришли официальные лица, то сразу стали сворачивать работу. А потом и вовсе закрыли сотрудников минприроды вместе с журналистами.В суде владелец кальянной Роман Глек пытался объяснить, почему закрыл глаза на закон.- Он вину признал и пояснил, что кальянная работала, поскольку это его источник дохода, а он несет обязательства по внесению ежемесячных платежей в счет договора купли-продажи, заключенного с комитетом имущественных отношений Мурманска, а размер материальной помощи, выплаченной ему как ИП со стороны государства, не позволяет исполнять данные обязательства и производить оплату заработной платы сотрудникам. Просил учесть, что ранее к административной ответственности за однородные правонарушения он не привлекался, - сообщили в Октябрьском суде Мурманска.Теперь предприниматель должен выплатить 30 тысяч рублей штрафа.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСерьезное ДТП под Мончегорском: столкнулись Nissan и Ford, пострадали два человека. Одна из иномарок выехала на встречную полосу (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru