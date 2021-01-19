В Мурманской области начинается массовая вакцинация от коронавируса. Уже открыта запись через \\"Госуслуги\\", в первый же день, когда был объявлен старт кампании, на укол записались 300 человек.При медицинских учреждениях области открыты прививочные кабинеты. Их пока не так много, но со временем будут открываться новые.Сейчас прививочные кабинеты работают при Кольской ЦРБ (в Мурмашах на улице Кайкова, 30 и в Видяево на улице Центральная, 16), при Печенгской центральной районной больнице (в Заполярной на ул. Юбилейная, 13б и в Никеле Больничный городок, 1), при Кандалакшской центральной районной больнице ( в Кандалакше на ул. Первомайская, 50), при Мончегорской центральной районной больнице ( в Мончегорске на пр. Металлургов, 35а), при Оленегорской центральной городской больнице ( в Оленегорске на ул. Строительная, 20), при Апатитско-Кировской центральной городской больнице (в Апатита на ул. Бредова, 18).ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСерьезное ДТП под Мончегорском: столкнулись Nissan и Ford, пострадали два человека. Одна из иномарок выехала на встречную полосу (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru