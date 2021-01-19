В комитете по образованию при администрации Мурманска в данный момент идут обыски. Эту информацию \\"КП\\" подтвердила врио начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области Наталья Колбушкова.В комитете работают сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями, ведется проверка. Официальной информации, с чем она связана, пока нет, но по данным около правительственных источников, что причиной стали выделенные на питание школьников деньги, точнее, нецелевое расходование почти 70 миллионов рублей. Идет выемка документов и опрос сотрудников.Напомним, летом прошлого года в Мурманске по делу о мошенничестве прошли обыски в компаниях, отвечающих за ремонт дорог. За устранение дефектов, которые исчезли только на бумаге, заплатили 7 миллионов рублей. А незадолго до этого в \\"Мурманских городских парках и скверах\\" также работали правоохранительные органы из-за уголовного дела по реконструкции сквера у памятника Кирову.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСерьезное ДТП под Мончегорском: столкнулись Nissan и Ford, пострадали два человека. Одна из иномарок выехала на встречную полосу (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru