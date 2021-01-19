19 января в Мурманске по дороге к микрорайону Дровяное произошло серьезное ДТП, в котором столкнулись три машины. Пострадавшим оказался таксист.- По предварительной информации, произошло столкновение трех транспортных средств - \\"УАЗа\\", Mitsubishi и Renault Logan. В дорожно-транспортном происшествии пострадал водитель последней иномарки. На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данному факту проводится проверка, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.К слову, в марте прошлого года водитель такси угодил под фуру, выжить ему удалось чудом. А в феврале по ходу движения из такси выпала женщина.Напомним: стали известны подробности смертельного ДТП в Кандалакше: дорожного рабочего сбил военнослужащий. Авария произошла утром 17 января на железнодорожном переезде.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСерьезное ДТП под Мончегорском: столкнулись Nissan и Ford, пострадали два человека. Одна из иномарок выехала на встречную полосу (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru