В Мурманской области после долгого затишья вновь открылись театры. Ограничения удалось снять благодаря некоторому снижению заболеваемости коронавирусом. Правда, культурным заведениям все же нужно соблюдать противоэпидемические меры: наполняемость зала 50% , рассадка в шахматном порядке, зрители должны быть в медицинских масках.С 23 января работу возобновляет драматический театр Северного флота. Ближайшие дни показов - 23 и 24 января. В эти дни состоится премьера спектакля-фантазии «Страсти по-итальянски», начало в 19.00. Билеты на постановку можно приобрести на официальном сайте драмтеатра.Также после длительного перерыва к жизни возвращается Мурманский областной драматический театр, где новый художественный руководитель - Вадим Данцигер. Он поставил спектакль «Женитьба» по пьесе Николая Гоголя, который был сдан 4 декабря 2020 года.- 23 января в 12.00 детей и их родителей ждет премьерный показ музыкальной сказки «Золотой цыпленок» по пьесе Владимира Орлова. Также 23 и 24 января состоится премьера спектакля «Женитьба», начало в 19.00, - сообщили в областном драмтеатре.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕАрктический театр в Мурманске представил необычный видеоспектакль-прогулку «Фильтры». Главным героем постановки стал сам зритель (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru