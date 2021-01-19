С прошлого года ученики начальных классов могут питаться раз в день во время учебы бесплатно. Также горячее питание за счет бюджета получают льготные категории школьников.Из бюджета Мурманской области на эти цели выделили в 2021 году почти миллиард рублей. Не во всех общеобразовательных учреждениях региона процесс организации бесплатного питания шел гладко, но к концу года удалось исправить все шероховатости.11 января в Мурманской области закончились новогодние каникулы, и первые дни учебы принесли сообщения, что проблемы снова возникли.- Появляются сигналы по Мурманску об увеличении стоимости питания, - сообщил губернатор Андрей Чибис.Он поручил главе администрации города-героя Евгению Никоре и министру образования и науки региона Ольге Дзюбе провести проверку, установить, было ли повешение стоимости питания и если да, то кто был инициатором. Результаты проверки глава Заполярья ждет уже 20 января.Напомним: в Мурманске в качестве эксперимента школьникам дают тефтели из оленины.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ соцсетях жалуются на чаты, где можно узнать местоположение сотрудников ДПС в Мурманске. \\"Комсомолка\\" узнала, как к этому относятся сотрудники ГИБДД (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru