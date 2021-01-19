В Мурманской области стартовала массовая вакцинация против коронавируса. По данным оперативного штаба, в первый день кампании на прививку записались более 300 северян, свободные места разлетаются как горячие пирожки. Кабинеты для вакцинации уже открыты в Мурманске, Коле, Мурмашах, Апатитах, Мончегорске, Оленегорске, Канадалакше и Печенгском районе.Как подчеркнул главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Мурманской области Вячеслав Ванюков, делать прививку обязательно стоит. Все дело в том, что инфекция распространена повсеместно и уровень заболеваемости высокий. Он рассказал, сколько жителей нужно привить, чтобы COVID-19 быстрее исчез из нашей жизни.- Рекомендуется привить не менее 70% населения, чтобы сформировался популяционный иммунитет. Нужно охватить 2/3 жителей, чтобы эпидемия пошла на спад, - уточнил врач.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСитуация с коронавирусом в Мурманской области: начинают работу театры и дома культуры. В Мурманской области начинают работать театры и дома культуры (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru