Число умерших от коронавируса в Мурманской области на 19 января 2021 года составило 750 человек. По данным оперативного штаба при правительстве региона, за последние сутки от COVID-19 скончались 7 человек. Рекорд был зафиксирован 27 декабря 2020 года - 9 жертв. Отступать опасная инфекция пока не собирается.Общее число зараженных с марта 2020 года в регионе - 40721 человек, 244 северянина получили положительный тест на COVID-19 за последние 24 часа. 36308 пациентов уже выздоровели. Наибольшее число инфицированных наблюдается в Мурманске (+116, всего 20213), Североморске (+10, всего 3880) и Кандалакшском районе (+35, всего 2676). В печальную пятерку также вошли Мончегорск и Белокаменка.Сейчас в Заполярье стартовала массовая вакцинация против коронавируса. Главный внештатный врач-инфекционист Мурманской области рассказал, зачем нужна прививка и как на нее записаться.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСитуация с коронавирусом в Мурманской области: возобновляется прием в дневные стационары. В Мурманской области возобновляется прием пациентов в дневные стационары (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru