Из-за пандемии коронавируса вахтовый метод работы был введен осенью 2020 года для многих организаций Мурманской области. Спустя время ограничения стали снимать. 16 декабря часть стационарных учреждений социального обслуживания населения в Мурманске, Мончегорске и Североморске, а также Комплексный центр социального обслуживания населения в Апатитах вернулись в привычный режим.Апатитский психоневрологический интернат остался работать в вахтовом режиме из-за сложной эпидобстановки в городе. Теперь ситуация изменилась, и сотрудники смогут работать по обычному расписанию.- По предложению главного санитарного врача региона, с учетом эпидемиологической обстановки, вахтовый метод работы для этого учреждения отменен с 18 января, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.Соответствующее постановление подписала первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ соцсетях жалуются на чаты, где можно узнать местоположение сотрудников ДПС в Мурманске. \\"Комсомолка\\" узнала, как к этому относятся сотрудники ГИБДД (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru