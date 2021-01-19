В Октябрьский районный суд с утвержденным обвинительным заключением направлено уголовное дело в отношении бизнесмена из Мурманска. Его обвиняют в хищении полумиллиарда рублей.Предприниматель был учредителем сразу шести фирм с ограниченной ответственностью.- По версии следствия, в период с марта 2008 года по февраль 2010-го обвиняемый обманывал руководителей учрежденных им юридических фирм, сообщая им другие цели получения кредитных денежных средств на расчетные счета организаций. И похитил кредитных средств с банковских счетов фирм на общую сумму более 500 миллионов рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, - сообщает прокуратура по Мурманской области.С полумиллиардом предприниматель скрылся за границей - его нашли на Кипре в сентябре 2016 года. Возвращение на родину было долгим: только в марте прошлого года местные власти удовлетворили запрос о выдаче мурманского бизнесмена, а в августе его экстрадировали в Россию. По ч. 4 ст. 159 УК РФ предпринимателю грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ соцсетях жалуются на чаты, где можно узнать местоположение сотрудников ДПС в Мурманске. \\"Комсомолка\\" узнала, как к этому относятся сотрудники ГИБДД (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru