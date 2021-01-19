18 января губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что в регионе начинается массовая вакцинация от коронавируса.Сейчас формируется очередь из северян, которые хотят сделать укол препарата \\"Спутник V\\". Подать заявку можно через \\"Госуслуги\\". Только 18 января, когда было объявлено о начале компании, на вакцинацию записались 300 человек.- Мы ожидаем большого числа заявок, поэтому организовываем прививочные пункты на базе медучреждений и городов, и небольших населенных пунктов Мурманской области. Их уже 8. Самый удаленный от областного центра в Никеле. В ближайшее время откроются пункты для вакцинации в Североморске. Решаются вопросы по созданию прививочных пунктов на юге области, чтобы граждане могли привиться как можно ближе к дому, - отметила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.Напомним: главный внештатный специалист по инфекционным болезням минздрава Мурманской области Вячеслав Ванюков рассказал, как будет проходить вакцинация от коронавируса в Мурманской области.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСитуация с коронавирусом в Мурманской области: где сделать прививку от коронавируса, адреса, как записаться. Где в Мурманской области сделать прививку от коронавируса, адреса, как записаться (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru