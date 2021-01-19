28 марта прошлого года страшное преступление произошло в одном из домов Мурманска на улице Александрова. 58-летний мужчина пришел в гости к знакомой. На дворе стояла ночь, а намерения северянина были вполне очевидцы. С собой он взял алкоголь.Парочка выпивала, а 88-летняя мама женщины, которая тоже жила в этой квартире, возмущалась. Ей очень не нравилось, как мужчина влияет на ее дочь и что потакает ее пагубным привычкам. Под градусом гость рассвирепел от таких слов и бросился на пенсионерку.- Сначала подсудимый бил потерпевшую в квартире, после чего вывел на улицу, продолжая наносить удары кулаками, ногами и металлической входной дверью в подъезд. Полученные в результате противоправных действий виновного телесные повреждения оказались несовместимы с жизнью, потерпевшая скончалась на следующий день в медицинском учреждении, - сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.При этом мужчина как мог отрицал свою вину. И пытался доказать, что жестокое убийство совершил кто-то другой. Но экспертизы не оставили ему шанса врать дальше. Улик было достаточно, чтобы вынести обвинительный приговор. Мужчине должен будет провести 10 лет в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманской области с грузового поезда сняли трех зацеперов из Москвы и Удмуртии. Безработные мужчины таким способом успели объехать всю страну (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru