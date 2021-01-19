Поездка на поезде может быть не самым увлекательным занятием, но иногда желания развлечь себя у пассажиров заходят слишком далеко. Так случилось с двумя жителями Мурманска. Мужчины в возрасте 34 и 46 лет возвращались из Санкт-Петербурга в родной город и решили сделать свое путешествие более веселым. С собой у них был алкоголь, после распития которого они начали мешать остальным пассажирам и бригаде поезда.На станции Петрозаводск северян задержали сотрудники транспортной полиции.- Правонарушители сняты с поездов по актам поездной бригады. В отношении них составлены административные материалы по статье о «Появлении в общественных местах в состоянии опьянения», - сообщили в УМВД на транспорте по Северо-Западному федеральному округу.Нарушителям грозит арест до 15 суток, поэтому домой они попали не в тот день, когда собирались.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманской области с грузового поезда сняли трех зацеперов из Москвы и Удмуртии. Безработные мужчины таким способом успели объехать всю страну (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru