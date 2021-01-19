21 декабря 2020 года в Мурманске произошел неприятный случай, связанный с воровством. Об этом рассказал местный житель в группе «ВКонтакте» «Мурманск».По словам мужчины, его семилетняя дочь гуляла во дворе со своими подругами. В это время к ним подошла девушка и попросила одолжить телефон для звонка, пояснив, что ее мобильный разрядился. Девочка решила помочь, поэтому отдала свой смартфон и назвала пароль для разблокировки. Получив чужой телефон в руки, незнакомка бросилась бежать. Узнав о беде, отец решил обратиться в полицию.- Выражаю огромную благодарность сотрудникам отдела полиции № 3 УМВД России по городу Мурманску за их высокий профессионализм. Они раскрыли данное преступление. И дело здесь не в материальной ценности телефона. Моя дочь задала мне вопрос: «Папа, а почему она так поступила, ведь она же попросила у нас помощи?», - поделился мурманчанин.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСитуация с коронавирусом в Мурманской области: возобновляется прием в дневные стационары. В Мурманской области возобновляется прием пациентов в дневные стационары (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru