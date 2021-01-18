Пусть в Заполярье и стало теплее, но теперь погода решила добавить северянам снега. Однако синоптики говорят, что холода ненадолго покинули наш регион.19 января 2021 года в Мурманской области будет облачно с прояснениями. Временами пойдет снег, утром местами сильный. Ветер северо-западный, северный умеренный, утром и днем местами сильный, возможна метель. Температура воздуха -2 -7 градусов, при прояснениях -12 -17 в течение суток. На дорогах гололедица.- 19 января погоду нашего региона будет определять циклон, смещающийся с Баренцева моря в Канино-Колгуевский район. 20 января на Кольский полуостров распространится влияние арктического антициклона: осадки постепенно прекратятся, температура воздуха понизится до -12-17 градусов, при прояснениях до -22-27. 21 января ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха, - рассказали в Мурманском гидрометцентреЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСитуация с коронавирусом в Мурманской области: возобновляется прием в дневные стационары. В Мурманской области возобновляется прием пациентов в дневные стационары (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru