Управление Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области защитило в Арбитражном суде северянку, которую пытались достать коллекторы из ООО «Эверест».Три года - с 2017-го по 2019-й - жительница Полярного не платила по кредитам одному из банков, поэтому тот обратился к коллекторам. А те в свою очередь стали писать и звонить женщине. Но та автоответчик не слушала и сообщения не читала. Только потом до нее удалось дозвониться, и тогда компания стала забрасывать северянку таким сообщениями, как «У вас осталось два дня для связи с нами по вопросу погашения Вашего долга перед банком».Таких сообщений было шесть.- Во время звонков на женщину оказывалось психологическое давление, выражавшееся в доведении до нее информации, не соответствующей действительности. Доказательствами многочисленных нарушений со стороны организации послужили детализация телефонных переговоров, записи голосовых сообщений, - сообщили в Управлении федеральной службы судебных приставов России по Мурманской области.Коллекторскую компанию присудили штраф в 50 тысяч рублей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСитуация с коронавирусом в Мурманской области: возобновляется прием в дневные стационары. В Мурманской области возобновляется прием пациентов в дневные стационары (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru