18 января стало известно, что в Мурманской области открывают театры и дома культуры. Однако билеты на спектакль «Близкие люди» в местный драмтеатр стали продавать на «Яндекс. Афиша» гораздо раньше. На сайте также сообщается, что он должен состояться 20 января. Однако сами работники театра, как оказалось, не в курсе предстоящего мероприятия.- Спектакль «Близкие люди» года на сцене Мурманского областного драматического театра не был запланирован и не состоится! Если вы приобрели билеты на этот спектакль на сайте «Яндекс. Афиша» через «51Билет», то возврат должен осуществляться на месте их приобретения. Театр не несёт ответственности за проданные билеты, - сообщила администрация драмтеатра.Сотрудники театра также уточнили, что информация об открытии появится на официальном сайте и в социальных сетях. Северянам стоит подождать, когда появится расписание предстоящих спектаклей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕАрктический театр в Мурманске представил необычный видеоспектакль-прогулку «Фильтры». Главным героем постановки стал сам зритель (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru