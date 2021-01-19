Жители Мурманска уже не раз жаловались на не слишком аккуратных водителей маршруток. Те мчат так быстро, что упасть не составляет никакого труда, его приходится ехать стоя. А в октябре прошло года в городе случилось ДТП из-за того, что у маршрутного такси отказали тормоза. К счастью, обошлось без пострадавших.Еще одну маршрутку с неисправными тормозами недавно обнаружили в Мурманске.- После проверки было установлено, что должностное лицо ООО «Першерон», ответственное за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств, выпустило на линию автобус с неисправностями тормозной системы, которая не обеспечивала неподвижное состояние автобуса на уклоне до 23 процентов включительно, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.Рассмотрев постановления прокурора о возбуждении дела об административном правонарушении, госинспектор ОГИБДД УМВД России по Мурманску признал контролера технического состояния автотранспортных средств ООО «Першерон» виновным по части 2 статьи 12.31 КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде административного штрафа - 8 тысяч рублей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ соцсетях жалуются на чаты, где можно узнать местоположение сотрудников ДПС в Мурманске. \\"Комсомолка\\" узнала, как к этому относятся сотрудники ГИБДД (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru