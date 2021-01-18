Число умерших от коронавируса в Мурманской области на 18 января 2021 года составило 743 человека. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за последние сутки от новой коронавирусной инфекции скончались восемь человек. С начала января это самое большое количество летальных исходов за сутки. Рекорд был зафиксирован 27 декабря 2020 года - 9 жертв.Общее число зараженных с марта 2020 года в регионе составляет 40477 человек, 241 человек получил положительный тест на COVID-19 за последние 24 часа. 36 тысяч пациентов уже выздоровели. Наибольшее число инфицированных наблюдается в Мурманске, Североморске и Кандалакшском районе. В печальную пятерку также вошли Мончегорск и Белокаменка.Напомним: губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал, что в регионе начинается массовая вакцинация от коронавируса.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСитуация с коронавирусом в Мурманской области: возобновляется прием в дневные стационары. В Мурманской области возобновляется прием пациентов в дневные стационары (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru