Вечером 17 января случился пожар в Ревде: загорелся дом №1 на улице Заозерной. Языки пламени привели не только к полному уничтожению жилья, но и к гибели 84-летней женщины.- Произошло возгорание одноэтажного деревянного жилого здания с чердаком. Дом площадью 300 квадратных метров сгорел полностью. На месте работали два пожарно-спасательных подразделения - 14 человек личного состава, 3 единицы техники. Причины пожара устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.Хозяйку дома огонь не оставил в живых, поэтому на место ЧП выехала следственно-оперативная группа.- Личность погибшей установлена, ею оказалась местная жительница, 1936 года рождения. На момент возгорания кроме нее никого в доме не было. Предположительно, очаг возгорания располагался возле печи, - уточнила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.Сейчас следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на восстановление картины произошедшего. Для выяснения причины смерти женщины назначена судебно-медицинская экспертиза.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманске с высоты упал мужчина. По факту случившегося следователи проводят проверку (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru