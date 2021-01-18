На январских праздниках возмущенные пассажиры опубликовали фотографии длинных очередей в аэропорту \\"Мурманск\\". По данному факту проверку начала транспортная прокуратура, ведь это нарушение требований противоковидных мер.Почему появились очереди, на оперативном совещании в правительстве Мурманской области губернатор Андрей Чибис спросил генерального директора аэропорта \\"Мурманск\\".Оказалось, что столпотворение произошло из-за нарушенного графика прибытия рейсов. С 25 декабря по 11 января была выполнено 75 дополнительных рейсов, которые перевезли почти 20 тысяч человек. Из числа этих рейсов только 23 прибыли по расписанию, среднее время задержки составило 72 минуты.- Расписание было согласовано так, чтобы все все успевали и люди не скапливались. Но вот пример авиакомпании \\"Сибирь\\": ни один рейс не был выполнен по расписанию. Задержки составляли от 2 минут до 2,5 часов, - сообщил генеральный директор главной воздушной гавани Заполярья Руслан Степанец. - Мы понимаем, что такая ситуация может повторяться, и чтобы не допустить скопления людей, организовываем дополнительные меры по увеличению площадей в терминале. Например, убрали сидячие места в зоне регистрации, перенесли их в цокольный этаж. Реорганизовали зону регистрации, места для сидения рассредоточены. Чтобы на предрейсовом досмотре не было очередей, мы организовали второй вход.Глава региона поручил еще раз продумать все варианты действий на случай задержки рейсов и роста пассажиропотока в некоторые дни.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ аэропорту \\"Хибины\\" из-за снега на самолеты обрушился ангар. Проверку проводит транспортная прокуратура (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru