На оперативном совещании 18 января губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о новых послаблениях в ограничениях из-за коронавируса. Они стали возможны потому, что в Заполярье стабилизировалась ситуация с COVID-19, в том числе снижается число заболевших за сутки.- Возобновляется прием пациентов в дневные стационары медицинских учреждений, - уточнил глава региона.Весной, когда во время первой волны коронавируса пошел рост числа заболевших, медицинские учреждения поставили дневные стационары на паузу и ограничили прием специалистов, в том числе и узких. Осенью руководители медицинских учреждений могли, исходя из текущего положения дел в муниципалитетах, сами решать, как они будут работать.Еще одно послабление - в Мурманской области начинают работать театры, в том числе детские, и дома культуры.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСитуация с коронавирусом в Мурманской области: число заболевших превысило 40 тысяч человек. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 17 января 2021 года (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru