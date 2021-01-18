Жизнь в Мурманской области потихоньку возвращается в прежнее русло. Хоть пандемия коронавируса никуда не исчезла, но наблюдается снижение числа заболевших коронавирусом и стабилизация ситуации. Это позволяет отменить определенные ограничения.- Мы открываем театры, в том числе и детские, и дома культуры, - сообщил на оперативном совещании в правительстве Мурманской области 18 января губернатор Андрей Чибис. - Но работать они будут с учетом правил безопасности: наполняемость зала не более 50%, рассадка зрителей в шахматном порядке, бесконтактная оплата билетов.Когда именно начнутся представления и другие мероприятия, каждый руководитель культурного учреждения решит самостоятельно.Напомним: перед новогодними праздниками разрешили открыться океанариуму. В начале декабря смогла дать первые концерты филармония, а вот драмтеатр остался закрытым из-за заболевших сотрудников.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕАрктический театр в Мурманске представил необычный видеоспектакль-прогулку «Фильтры». Главным героем постановки стал сам зритель (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru