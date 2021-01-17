К большому сожалению, поиски пропавших детей не всегда заканчиваются успехом. В Карелии с 28 декабря искали 6-летнего Филиппа Мельника из поселка Хелюля, что находится в Сортавальском районе. К масштабным поисковым мероприятиям были привлечены экстренные службы, волонтеры, водолазы из разных городов России. Жителей Мурманской области тоже призывали помочь. Однако спустя пару недель все завершилось печальным исходом - мальчика нашли мертвым в реке Тохмайоки.- Сделали 107 лунок во льду. Осмотрели дно акватории при помощи двух подводных видеокамер с инфракрасной подсветкой. 15 января в 12.30 тело без вести пропавшего ребенка было обнаружено водолазной группой и поисково-спасательным отрядом \\"ЛизаАлерт\\" в воде под ледовым покрытием, - сообщили в сообществе водолазной группы \\"ДобротворецЪ\\".По предварительным данным, мальчик мог упасть в водоем, когда кормил уток.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗавершены поиски 15-летней Кристины Янюшиной из Мурманска. Девушка ушла из дома 15 января (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru