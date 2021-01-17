Мурманская область вновь достигла новой печальной планки всего за четыре дня. Согласно последним данным оперативного штаба при правительстве региона, число заболевших в Заполярье с начала пандемии выросло до 40 тысяч человек. Всего на 17 января 2021 года насчитывается 40236 зараженных. Напомним: антирекорд в 39 тысяч инфицированных мы взяли совсем недавно - 13 января.За минувшие сутки было подтверждено 247 случаев заражения COVID-19. Новых заболевших выявили в Мурманске (+85, всего 20015), Североморске (+13, всего 3849), Кандалакшском районе (+33, всего 2610), Мончегорске (+11, всего 2609), Печенгском районе (+53, всего 2042), Оленегорске (+13, всего 1938), Кольском районе (+15, всего 1380), Апатитах (+9, всего 1220), Ковдорском районе (+2, всего 685), Ловозерском районе (+8, всего 581) и Терском районе (+3, всего 230).Умерли от опасной инфекции 735 человек. Выздоровели - 35978 пациентов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСитуация с коронавирусом в Мурманской области: где сделать прививку от коронавируса, адреса, как записаться. Где в Мурманской области сделать прививку от коронавируса, адреса, как записаться (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru