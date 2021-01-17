Ночью 17 января в Апатитах произошел необычный инцидент, который мог обернуться печальными последствиями. Сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя Chevrolet Aveo, помимо которого в салоне находился пятилетний ребенок.Как сообщает портал \\"Хибинформбюро\\", на место задержания вскоре примчалась мать малыша, которая рассказала полицейским обстоятельства сей истории. Она приехала на машине забирать свою семью и друзей из Тик-Губы, где апатитчане все вместе отдыхали. По словам женщины, северяне парились с бане. Она стала собирать вещи, одела детей родственников, а когда вышла, машина уже пропала.- На автомобиле, как оказалось, укатил нетрезвый друг семьи. Сидящего на заднем сиденье ребенка 34-летний мужчина, по его словам, попросту не заметил. Водительских прав у него нет, так что после освидетельствования на алкоголь, которое показало положительный результат, северянин отправился в камеру изолятора временного содержания, - пишет издание.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗа 2020 год в Мурманской области под колесами машин погибли 8 пешеходов. Еще 126 человек получили травмы после наезда автомобилей (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru