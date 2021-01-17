Родителям 15-летней Кристины Янюшиной из Мурманска пришлось сильно поволноваться за свою дочь, ведь с 15 января было неизвестно, где же девушка пропадает. Кристина ушла из дома (микрорайон Дровяное) рано утром. Спустя двое суток юную северянку все же удалось найти, целой и невредимой.- Местонахождение подростка установлено. В отношении несовершеннолетней никаких противоправных действий не совершалось, - сообщила \\"КП\\" старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.Где мурманчанка находилась эти несколько дней - следователи не уточняют в силу возраста девушки.Напомним: тем временем в Коле продолжаются поиски 17-летней Натальи Новиковой. Девушка ушла из общежития Кольского транспортного колледжа 14 января. А в Мурманске завершены поиски 12-летнего Ивана Глебова.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПропал на Новый год: восемь лет ищут Николая Маслака из Оленегорска, который исчез в Леонбласти. Молодой человек расстался с девушкой и ушел погулять с незнакомыми людьми (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru