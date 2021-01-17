Мурманская область привлекает иностранных гостей даже в период пандемии коронавируса. Так, в Мурманск и Кировск приехали журналисты вьетнамской газеты «Нянзан» и государственного телевидения.- Свой визит в Мурманскую область вьетнамские корреспонденты начали в Мурманске, кроме того иностранные гости захотели побывать в Хибинах. 17 января журналисты посетят туристические достопримечательности Кировска и обязательно расскажут о нашем городе в своей стране, - сообщили в администрации города горняков.Отмечается, что газета «Нянзан» является одной из самых читаемых во Вьетнаме. Ежедневный тираж – более 200 тысяч экземпляров. А телевизионное вещание ведется на нескольких языках, в том числе и на русском.Напомним: блогер Эрик «Давидыч» Китуашвили приедет в Мурманскую область. Он снимет для YouTube-канала smotraTV новые выпуски шоу BadTrip.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСтало известно, зачем Оливер Стоун прилетал в Мурманскую область. Голливудский режиссер на прошлой неделе посетил заполярный регион (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru