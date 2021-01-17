Число умерших от коронавируса в Мурманске на 17 января 2021 года составило 735 человек. Согласно данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за последние сутки от новой коронавирусной инфекции скончались семь человек. Напомним: с начала января самое большое количество летальных исходов за сутки наблюдалось 14, 15, 16 января - по 8 умерших.Общее число зараженных с марта 2020 года в регионе составляет 40236 человек, 247 человек получили положительный тест на COVID-19 за последние 24 часа. 35978 пациентов уже выздоровели. Наибольший прирост инфицированных наблюдается в Мурманске (+85, всего 20015), Кандалакшском районе (+33, всего 2610) и Печенгском районе (+53, всего 2042).Напомним: в регионе до 18 февраля продлена самоизоляция для пожилых людей, старше 65 лет.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСитуация с коронавирусом в Мурманской области: где сделать прививку от коронавируса, адреса, как записаться. Где в Мурманской области сделать прививку от коронавируса (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru