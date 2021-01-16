Вечером 16 января у дома №27 на улице Капитана Буркова в Мурманске обнаружили тело мужчины. Погибшему было 48 лет.- Следственным отделом по городу Мурманск проводится доследственная проверка. Осмотр тела показал, что телесных повреждений, кроме характерных для падения с высоты, нет. Назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщила подробности произошедшего старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.Напомним: на этой неделе рядом с домом №171 на проспекте Кольский в Мурманске нашли полураздетую женщину, сидевшую в сугробе в одной футболке и куртке. Предполагалось, что она могла случайно выпасть из окна, но оказалось, что северянка живет на первом этаже. С обморожением ног женщину госпитализировали в больницу.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗа 2020 год в Мурманской области под колесами машин погибли 8 пешеходов. Еще 126 человек получили травмы после наезда автомобилей (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru