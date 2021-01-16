Число умерших от коронавируса в Мурманске на 16 января 2021 года составило 728 человек. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за последние сутки от новой коронавирусной инфекции умерли восемь человек.Общее число зараженных с марта 2020 года в регионе составляет 39989 человек, 254 человека получили положительный анализ на COVID-19 за последние 24 часа. Это максимальный результат с 3 января - с того дня в Мурманской области наблюдалась тенденция к снижению числа заболевших за сутки. 35767 человек уже вылечились.Напомним: в Мурманской области готовятся к массовой вакцинации, открыты прививочные кабинеты. Сейчас прививают медработников и педагогов, также вакцину завезли на Северный флот. Но в ближайшее время начнется прививочная кампания для других категорий населения.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПри храме в Коле появится Центр гуманитарной помощи. В нем будут помогать детям-инвалидам, многодетным и неблагополучным семьям, а также заболевшим коронавирусом северянам (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru