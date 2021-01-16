В Апатитах полицейские задержали подозреваемого в краже 100 литров дизельного топлива. Представитель одной из местных фирм обратился в отдел полиции с заявлением, что неизвестный слил топливо из «КамАЗа», принадлежащего организации, 100 литров дизельного топлива. Преступление было совершено, когда грузовик стоял припаркованный в районе улицы Промышленной.Полицейские, прибыв на место, увидели, что грузовик мог попасть в объектив камеры наружного видеонаблюдения. Видеозаписи были изъяты. Благодаря им-то удалось установить примет подозреваемого.Через некоторое время оперативники задержали подозреваемого. Им оказался ранее несудимый 40-летний житель Апатитов.– Мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства. Полицейским он признался в содеянном и пояснил, что топливо ему было нужно для того, чтобы уехать в соседний город на работу, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманске хозяин оставил в машине собаку, несмотря на мороз: мнение эксперта. Животное внутри промерзшего салона автомобиля заметили прохожие (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru