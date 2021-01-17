Морозы в Заполярье в последние дни были нешуточные, но северяне не унывают, а стараются во всем найти плюс. Вот и жители Апатитов решили поэкспериментировать с горячей водой на морозе.- Обычно такое показывают сибиряки и прочие жители холодных регионов, где температура достигает -40-60 градусов, но на самом деле она не обязательна. Достаточно -30 и горячей воды, - рассказали северяне в паблике «Наши Апатиты».Брызги горячей воды при низких температурах быстрее застывают, чем холодная вода. В результате этого в воздухе можно увидеть интересный эффект, похожий на небольшой снежный взрыв. На фото или видео это смотрится очень необычно. Кстати, ученым до сих пор сложно объяснить это явление с точки зрения физики.Напомним: «Комсомольская правда»-Мурманск» проводила такой эксперимент еще в 2019 году.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманске хозяин оставил в машине собаку, несмотря на мороз: мнение эксперта. Животное внутри промерзшего салона автомобиля заметили прохожие (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru