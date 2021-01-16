74-летняя Любовь Якимова из поселка Титан пропала 5 августа: в тот день она ушла с дачи, но домой так и не дошла.Женщину искали почти три месяца, родным, которые очень волновались за Любовь Дмитриевну, помогали десятки людей от сотрудников полиции до горожан и волонтеров. Километр за километром прочесывался лес, изучались подвалы нежилых домов и сами заброшенные здания.В начале ноября пришла грустная новость: тело северянки нашли в лесополосе.- При осмотре тела женщины видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти, - сообщила тогда старший помощник руководителя следственного комитета РФ по Мурманской области Наталья Тростина.Сейчас в СУ Следственного комитета по Мурманской области сообщили, что возбуждать уголовное дело по гибели Любови Якимовой не стали, так как она была не насильственная.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманске хозяин оставил в машине собаку, несмотря на мороз: мнение эксперта. Животное внутри промерзшего салона автомобиля заметили прохожие (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru