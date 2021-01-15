В Заполярье немного потеплело – сильные морозы и обжигающий ветер на время отступили. Но северная погода непостоянна, у нее свои причуды, поэтому местным жителям стоит быть готовым к холодам.16 января 2021 года в Мурманской области будет облачно с прояснениями. Временами ожидается снег. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью -5-10 градусов, местами до -15. Днем от 0 до -5, при прояснениях до -10 градусов. На дорогах все та же ставшая уже привычной гололедица.- 16 января погоду Кольского полуострова будет определять южная периферия циклонической депрессии, расположенной в Баренцевом море. 17 и 18 января наш регион будет находиться в поле пониженного атмосферного давления: ожидается снег различной интенсивности, постепенное понижение температуры воздуха, - рассказали в Мурманском гидрометцентре.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманске хозяин оставил в машине собаку, несмотря на мороз: мнение эксперта. Животное внутри промерзшего салона автомобиля заметили прохожие (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru