14 января в Москве состоялся Гайдаровский форум, участие в котором принял губернатор Мурманской области Андрей Чибис. В частности, разговор зашел о газификации региона и международной политике в Арктике.Также глава Заполярья встретился с министром РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексем Чекунковым, с которым обсудил проект «Новый Мурманск». Напомним, это один из приоритетных проектов в нашей области, он должен преобразить береговую портовую линию в Мурманске. Как охарактеризовал его Андрей Владимирович, это принципиально новый подход к общественным пространствам на Крайнем Севере. И на федеральном уровне эту позицию поддерживают.- Это флагманский проект для развития городов. Считаю, сделать «Новый Мурманск» – дело чести. Мурманск – бесспорная столица Севера, – отметил Алексей Чекунков.В данный момент идет разработка концепции проекта.- Инициатива правительства Мурманской области ранее получила высокую оценку Фонда развития Дальнего Востока и Арктики. Мы подписали соответствующее соглашение о готовности инвестировать в проект «Новый Мурманск». Конструкторское бюро \\"Стрелка\\" уже разработан первый этап концепции. И с учетом всех проработок можно говорить о том, что мы приступаем к запуску проекта, уникального не только для Мурманской области, но и Арктики в целом, – сообщил Андрей Чибис.Предполагается, что наблюдать за \\"Новым Мурманском\\" можно будет онлайн.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманской области из-за морозов начали отменять занятия. Уже не учатся школьники в Кандалакшском районе (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru