Череда происшествий с судами в Мурманске продолжается. Напомним: 14 января началось частичное подтопление траулера \\"Бриз\\", стоявшего у причала Мурманской судоверфи, позже он почти полностью ушел под воду, по факту случившегося началась прокурорская проверка.А днем 15 января загорелось судно, находившееся на суше улице Береговая в микрорайоне Роста.- Пожар произошел на площади 50 квадратных метров. В данный момент ликвидировано открытое горение. На месте продолжается работа. Информация по факту случившегося уточняется, - сообщил начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Алексей Баринов.В данный момент не известно ни название судна, ни его состояние, в том числе эксплуатировалось ли оно, а также судовладелец. Но судя по фотографиям, сгоревшее судно не использовалось уже достаточно долгий срок времени.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманской области из-за морозов начали отменять занятия. Уже не учатся школьники в Кандалакшском районе (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru