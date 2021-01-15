С каждым годом Хибины ставят новые рекорды по числу туристов, которые решили провести зимний воздух в горах. Но в этот Новый год расклад был иной.Из-за пандемии коронавируса пребывание туристов из других регионов в Мурманской области ограничили. Например, в Кировск и Апатиты попасть без местной прописки было нельзя. А в некоторых других муниципалитетах бронирование гостиниц и отелей было возможно только до определенной даты, а на руках надо было иметь справку об отрицательном тесте на коронавирус.Такие правила действовали до 15 января 2021 года. Как сообщили в правительстве Мурманской области, с 16 января Кировск и Апатиты открыты для туристов из других регионов, а также для жителей Заполярья. Напомним: с конца марта 2020 года в агломерацию можно было проехать, только имея на руках прописку в этих городах, а потом, оформив электронный пропуск.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманской области из-за морозов начали отменять занятия. Уже не учатся школьники в Кандалакшском районе (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru