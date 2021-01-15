Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении северянина, угрожавшего супруге расправой.На днях в дежурную часть города Гаджиево обратилась женщина. Она рассказала, что в квартире одного из домов на улице Мира муж угрожает убить ее сестру. По указанному адресу был направлен наряд полиции. Как позже пояснила 51-летняя потерпевшая, супруг был пьян, когда взял в руки топор и стал угрожать убить ее.– Угрозы, которые озвучивал мужчина, женщина восприняла, как реально осуществимые. О случившемся она смогла сообщить по мобильному телефону сестре, которую попросила позвонить в полицию, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.64-летнего мужчину задержали и доставили в отдел полиции. В отношении ранее несудимого жителя Гаджиево возбуждили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманской области заключенным вновь можно отправлять посылки и передачи. Соответствующее распоряжение подписал главный государственный санитарный врач - начальник филиала «ЦГСЭН» МСЧ-51 ФСИН России (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru