Председатель Федерального исследовательского центра Кольского научного центра РАН Сергей Кривовичев награжден медалью Шлюмберже (Schlumberger medal) Минералогического общества Великобритании и Ирландии. Она является высшей наградой этого общества и вручается с 1990 года. Таким образом признаются заслуги ученых в минералогии, которые оцениваются по опубликованным работам.На одной из сторон награды изображены профили братьев Конрада и Марселя Шлюмберже. В свое время они основали одну из крупнейших мировых нефтесервисных компаний «Шлюмберже». На оборотной стороне можно увидеть оптический микроскоп и гравировку с фамилией лауреата и годом присуждения медали.- Торжественное вручение награды и чтение пленарной лекции лауреатом планировалось провести в сентябре 2020 года в Кракове (Польша) во время 3-й Европейской минералогической конференции. К сожалению, из-за пандемии конференцию перенесли на 2021 год, а медаль была выслана в Апатиты по почте, - рассказали в КНЦ РАН.Сергей Кривовичев оказался первым российским ученым, кого удостоили этой почетной награды. В 2015 году он был лектором Джорджа Брауна Минералогического общества Великобритании и Ирландии, а сейчас является членом редколлегии издаваемого обществом журнала Mineralogical Magazine.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманской области работнице судоремонтного завода «Нерпа» вручили медаль «За трудовую доблесть». Северянка провела 52 дня в плавании для испытаний подводной лодки «Вепрь» (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru