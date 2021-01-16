Финансовый университет при Правительстве РФ провел заключительное исследование качества жизни в городах с населением более 250 тысяч человек за 2020 год.- Работа основана на мнении россиян о разных сторонах их жизни. В каждом из городов было опрошено не менее 700 респондентов. С помощью полученных данных удалось выявить единый индекс качества жизни, - сообщают авторы исследования.Мурманск занял девятое место в списке городов с наименьшим проявлением деструктивного поведения. Это значит, что мурманчане реже, чем многие другие россияне, страдают от бытового насилия и травматизма, опасного управления автотранспортом и подобных проблем.Кроме этого конфликтность социальных отношений тоже имеет неплохие показатели, то есть северяне, например, реже, чем жители других городов, обращаются в суд и правоохранительные органы.Однако общий уровень жизни в Мурманске оказался не самым высоким – всего 64 балла из 100. Больше всего жителей города не устраивает работа ЖКХ – 28 баллов. При этом у мурманчан имеется низкая склонность к миграции – 34 балла. Оценка качества работы местных властей, качество бизнес-среды, качество дорог и уровень материального благополучия примерно на одном уровне – от 45 до 47.Медицинское обслуживание оценивается в 71 балл, а уровень качества среднего и высшего образования – 60. Кроме этого спрос на культурные ценности остается примерно на середине – 54 балла.Таким образом, среди 75 российских городов Мурманск по уровню качества жизни занимает 55-е место. Лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург и Грозный.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманской области заключенным вновь можно отправлять посылки и передачи. Соответствующее распоряжение подписал главный государственный санитарный врач - начальник филиала «ЦГСЭН» МСЧ-51 ФСИН России (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru