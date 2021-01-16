В этом году в Мурманской области появится Центр гуманитарной помощи. Он будет работать при Благовещенском храме в Коле.Центр организуют члены местной общественной организации развития семейных ценностей и поддержки семей Кольского района «Благо». Организация стала победителем конкурса Фонда Президентских грантов – 2021 года.- Поддержанный фондом проект «Берег надежды» предполагает создание стационарного центра гуманитарной помощи людям с ограниченными возможностями здоровья, семьям с заразившимися COVID-19, с детьми-инвалидами, многодетным, неблагополучным и малоимущим семьям на территории храма Благовещения Пресвятой Богородицы, - сообщили в Мурманской епархии.6 февраля в помещении, где будет впоследствии расположиться центр, начнется ремонт. На средства гранта волонтеры МОО «Благо» сделают косметическое обновление, а после закупят стеллажи для размещения контейнеров с продуктами, холодильник, морозильную камеру, оборудуют рабочее место кладовщика.Приобретать продукты для людей и оказывать другую социальную помощь планируют за счет привлечение других грантовых средств и пожертвований благотворителей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманской области заключенным вновь можно отправлять посылки и передачи. Соответствующее распоряжение подписал главный государственный санитарный врач - начальник филиала «ЦГСЭН» МСЧ-51 ФСИН России (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru