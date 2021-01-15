15 января в Москве состоялся Гайдаровский форум, участие в котором принял губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Он отметил, что одной из важнейших тем по Арктике является международная кооперация.- Учитывая непростую международную ситуацию, мы стараемся активно применять дипломатический инструмент мягкой силы. И даже в условиях пандемии мы создали клуб губернаторов Баренц-региона. Раз в три месяца участники выходят в онлайн, обсуждаем не только то, как боремся с пандемией и поддерживаем экономику, но в рамках дискуссий рождаются новые проекты. Один из них - идея электро-шаттла между Россией и Норвегией, - сообщил Андрей Владимирович. - Ежегодная площадка - сессия «Сотрудничество в Арктике». Мы предложили бы в рамках председательства России в Арктическом совете провести на территории Мурманской области Арктический Давос. Надо, чтобы Арктика из территории напряжения превращалась в территорию сотрудничества.Также в Москве глава региона рассказал о газификации Заполярья.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Апатиты и Кировск завезли первую партию вакцины от коронавируса. Прививать будут в первую очередь врачей и педагогов (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru