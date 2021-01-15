Жителю Санкт-Петербурге очень дорого обойдется проживание в мурманской гостинице «69 Параллель». Мужчина остановился в ней в июне прошлого года, взяв номер на пятом этаже. А в ночь с 23 на 24 июля петербуржец устроил потоп.В ту ночь мужчина перебрал с алкоголем и заснул прямо в душе. Своим телом он закрыл слив, поэтому вода растеклась по полу, а потом полилась на четвертый этаж. Житель Санкт-Петербурга затопил не только свой номер, но и два снизу. Владельцы гостиницы подали в суд, чтобы получить компенсацию за испорченное имущество, но постоялец пытался доказать, что его вины в этом нет.- Ответчик представил письменный отзыв на иск, согласно которому он просил отказать в иске. Причиной залива он назвал то, что ухудшилось его самочувствие, и мужчина телом перекрыл дренажное отверстие в полу душа. Конструктивные особенности помещения позволили воде проникнуть на иные участки в нарушение строительных норм и правил. Но ответчик не смог доказать, что состояние опьянения является обстоятельством непреодолимой силы, а также то, что ущерб произошел по причине действий иных лиц, а потому сумма подлежит взысканию по праву, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.Теперь мужчина должен заплатить гостинице 54 тысяч рублей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманской области заключенным вновь можно отправлять посылки и передачи. Соответствующее распоряжение подписал главный государственный санитарный врач - начальник филиала «ЦГСЭН» МСЧ-51 ФСИН России (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru