В 2020 году россияне, купившие лотерейные билеты на почте, выиграли более 5 миллиардов рублей. А два жителя Мурманской области стали богаче прямо на Новый год: они приобрели билеты «Русского лото» и теперь могут думать, куда потратить сотни тысяч рублей.- 175 человек, выигравших по миллиону рублей в новогоднем тираже лотереи, приобрели счастливые билеты в отделениях Почты России в 62 регионах страны. В Мурманской области для клиентов Почты России выигрышными стали 2 лотерейных билета из новогоднего тиража, принесшие своим обладателям призовые суммы по 700 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Почты России.Напомним: жители Мурманской области за год выиграли в лотереях более 32 миллионов рублей. Чаще всего лотерейные билеты покупают жители Апатитов и Мурманска.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Апатиты и Кировск завезли первую партию вакцины от коронавируса. Прививать будут в первую очередь врачей и педагогов (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru