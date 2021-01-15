Число умерших от коронавируса в Мурманской области на 15 января 2021 года составило 720 человек. По данным оперативного штаба при правительстве региона, за минувшие сутки опасная инфекция унесла жизни восьми человек. Напомним: на 14 января количество умерших было аналогичным.8 летальных исходов - это максимальный показатель с начала января. Рекорд был зафиксирован 27 декабря 2020 года, когда летальных случаев было девять.Всего в Мурманской области с начала пандемии COVID-19 подхватили 39735 человек, 239 инфицированных выявили за последние 24 часа. Новые случаи заражения подтвердили в Мурманске (+126, всего 19812), Североморске (+20, всего 3821), Мончегорске (+6, всего 2589), Кандалакшском районе (+17, всего 2548), Печенгском районе (+22, всего 1966), Оленегорске (+11, всего 1917), Кольском районе (+20, всего 1341), Апатитах (+8, всего 1205), Кировске (+2, всего 571), Ловозерском районе (+4, всего 564) и ЗАТО Видяево (+3, всего 96).Излечились от ковида уже 35365 пациентов. На лечении находятся 3650 человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Апатиты и Кировск завезли первую партию вакцины от коронавируса. Прививать будут в первую очередь врачей и педагогов (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru