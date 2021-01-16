С 11 по 19 января в Мурманске проходит профилактическое мероприятие «Пешеход»,. Сотрудники ГИБДД выявляют среди водителей и пешеходов нарушителей правил дорожного движения с целью снизить риски возникновения ДТП.За минувший 2020 год в городе было зарегистрировано 126 наездов на пешеходов, в которых погибли 8 человек и 126 получили травмы различной степени тяжести. Большая часть аварий произошла по причине несоблюдения ПДД водителями авто, где их число составляет более 80%.- Основными нарушениями являлись: несоблюдение правил проезда пешеходных переходов и условий, разрешающих движение транспорта задним ходом, пересечение проезжей части пешеходами в неустановленных местах и на запрещающие сигналы светофора, - сообщили в УГИБДД УМВД России по Мурманской области.Госавтоинспекторы напоминают автолюбителям, что нужно заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами и во дворах, а пешеходов призывают к внимательности на дорогах и пересечению проезжей части только по \\"зебре\\".ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманске произошло массовое ДТП, есть пострадавшие. На пересечении проспекта Кольский и улицы Капитана Орликовой столкнулись несколько машин (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru