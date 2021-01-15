Вечером 15 января в Мурманске затонуло рыболовецкое судно \\"Бриз\\", стоявшее у причала Мурманской судоверфи. Ранее оно начало медленно уходить под воду.- По поручению Северо-Западного транспортного прокурора организована проверка по факту частичного подтопления рыболовецкого судна в Мурманске. Вечером 14 января было установлено, что у причала частично подтопленном состоянии находится рыболовецкое судно. В результате происшествия пострадавших нет, загрязнение окружающей среды отсутствует. Мурманская транспортная прокуратура проводит проверочные мероприятия, при выявлении нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования, - сообщили в ведомстве.Как отметили в соцсетях жители Мурманска, судно давно стояло у причала без дела.- У собственника все имущество арестовали и распродают. Так что на судне даже вахты стоять не кому было. По факту это судно уже не его, просто не нашелся покупатель, - написал Александр Кожемякин.\\"Бриз\\" был построен в 1970 году.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманске жильцы 33 домов остались без электричества. Причиной аварии стал масляный выключатель (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru