Возобновлен прием посылок и передач для заключенных в Мурманской области.Распоряжение об этом подписал главный государственный санитарный врач – начальник филиала «ЦГСЭН» МСЧ-51 ФСИН России. Речь идет о передачах для подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в исправительных колониях №№ 16, 17, 18, 23, колониях-поселениях № 20 и 24, СИЗО-1, СИЗО-2 Мурманской области.Принимать посылки и передачи будут только в соответствии с графиком по предварительной записи. Записаться можно через онлайн-систему «ФСИН-ОКНО».При этом посетителей примут в специально оборудованных помещениях. У всех участников должны быть средства индивидуальной защиты: маски для защиты органов дыхания, перчатки, бахилы. Если они будут отсутствовать, то передачу не примут.Отметим, что в учреждениях УИС региона продолжает действовать ряд режимно-ограничительных мер, направленных на предупреждение распространения заболеваемости среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также работников УФСИН. В том силе ведено ограничение на предоставление длительных свиданий.– Просим родственников лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы Мурманской области, отнестись с пониманием к действующим санитарно-эпидемиологическим ограничениям, – сообщили в пресс-службе УФСИН по Мурманской области.Информация об отмене ограничений будет дополнительно размещена на официальном сайте УФСИН России по Мурманской области.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманске жильцы 33 домов остались без электричества. Причиной аварии стал масляный выключатель (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru